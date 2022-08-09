Кержаков высказался о продаже пива на стадионах

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал идею вернуть пиво на стадионы.

«Не сказать, что я фанат пива, но примеры с матчей чемпионата мира показывают, что проблем, в принципе, никаких не будет. Я не считаю, что это популяризация напитка, потому что во многих европейских странах пиво на стадионах воспринимают нормально.

Я не вижу отличия нынешних болельщиков от тех, что были на чемпионате мира – 2018 или раньше, когда продавали пиво. Что тогда я не видел валяющихся между трибунами людей, что сейчас. Что тогда были стычки, что сейчас они происходят», - приводит слова Кержакова крупное отечественное спортивное СМИ.

Напомним, продажу пива на спортивных объектах запретили в 2005 году, после чего законодатели неоднократно возвращались к этому вопросу и обещали рассмотреть соответствующие поправки.