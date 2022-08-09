Журова не верит, что причина низкой посещаемости РПЛ - введение fan-ID

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова предположила, что низкая посещаемость первых туров РПЛ может быть не связана с введением fan-ID.

«Вводить Fan ID или нет определяет правительство. Да, здесь страдают болельщики и разные фанатские сообщества. Лига сама тоже должна определить, нужен паспорт болельщика или нет. Нужно, чтобы все сели, посмотрели, проанализировали то, что происходит.

Может, посещаемость низкая в связи с тем, что еще не все успели вернуться из отпусков, есть и другие сложности. В Москве и Санкт-Петербурге Fan ID пока не ввели, система действует только в других городах.

Нужно, чтобы все получили паспорт болельщика. Если люди категорически не будут его оформлять, то это другой разговор», - приводит слова Журовой крупное российское спортивное СМИ.

Напомним, что в некоторых городах карты болельщика уже необходимо предъявлять при покупке билета и проходе на стадион. С 1 декабря данное требование распространиться на все стадионы РПЛ.

В рамках четвертого тура в Екатеринбурге прошел матч «Урал» - «Спартак», который посетило 8931 зритель. В предыдущие годы приезд красно-белых неизменно сопровождался аншлагом.