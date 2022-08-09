Власти Москвы дали «Торпедо» лицензию на строительство нового стадиона

Власти Москвы выдали московскому «Торпедо» разрешение на строительство нового стадиона на месте снесенной старой арены им. Эдуарда Стрельцова.

«5 августа 2022 года Мосгосстройнадзор выдал ГК «Инград» разрешение на начало строительства стадиона «Торпедо» им Э.А. Стрельцова номер 77-126000-020366-2022. Выбранный подрядчик по нулевому циклу (свайное поле) уже произвел мобилизацию на строительной площадке.

Фактически это означает начало непосредственно строительных работ по стадиону», - сообщила пресс-служба автозаводцев.

Напомним, что сезон 2022/23 автозаводцы проведут частично в Химках и Лужниках.

После четырех туров РПЛ черно-белые с одним очком занимают 15-е место в турнирной таблице.