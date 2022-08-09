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Йоканович объяснил, почему забрал у Шунина капитанскую повязку

«Динамо» мощно стартовало в новом сезоне РПЛ.
09 августа 2022 10:25
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему он лишил голкипера команды Антона Шунина капитанской повязки.

«Антон Шунин много лет в «Динамо», давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист.

Я объяснил это Шунину, он все понял, его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без нее. Жду, что Антон будет одним из капитанов «Динамо», - приводит слова специалиста федеральный спортивный телеканал.

Добавим, что после четырех туров бело-голубые с восемью очками занимают пятое место в турнирной таблице.

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