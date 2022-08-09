Бородюк прокомментировал слухи о своем увольнении из «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на слухи в СМИ о своем возможном увольнении.

«Я по этому поводу пока ничего не могу сказать. Набирайте в клуб, там вам расскажут, откуда появилась такая информация. Я сейчас еду на тренировку», - приводит слова специалиста федеральный спортивный телеканал.

Напомним, что среди возможным преемников Бородюка на посту наставника черно-белых называются Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко.

После четырех туров автозаводцы с одним очком занимают 15-е место в турнирной таблице, опережая лишь «Урал», который уже расстался с Игорем Шалимовым.