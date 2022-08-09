Губерниев поддержал приход Вяльбе в «Спартак»

9 августа появилась информация, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал эту инициативу.

«Итак, Вяльбе с подачи ЛУКОЙЛа может войти в совет директоров ФК Спартак!!! Новость прекрасная,там наверняка отличная зарплата, лыжники же по прежнему в грядущем сезоне будут бегать за медали…» - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде в Пекине завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.