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Губерниев поддержал приход Вяльбе в «Спартак»

Глава ФЛГР может войти в совет директоров футбольного клуба.
Губерниев поддержал приход Вяльбе в «Спартак»
09 августа 2022 12:02
автор: Максим Скороходов
автор фото: Олимпийский комитет России

9 августа появилась информация, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал эту инициативу.

«Итак, Вяльбе с подачи ЛУКОЙЛа может войти в совет директоров ФК Спартак!!! Новость прекрасная,там наверняка отличная зарплата, лыжники же по прежнему в грядущем сезоне будут бегать за медали…» - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде в Пекине завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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