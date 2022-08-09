Официально: Юран покинул пост главного тренера «Химок»

Сергей Юран покинул пост главного тренера подмосковных «Химок».

«Мы говорили о неком краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», - приводит слова члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова федеральный спортивный телеканал.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

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