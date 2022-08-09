Нобоа - первый в истории игрок «Сочи», набравший 50 очков по системе «гол+пас»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа стал первым игроком в истории «барсов», который набрал 50 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах.

В матче с «Нижним Новгородом» хавбек забил гол (2:1).

За три года пребывания в южном коллективе эквадорец забил 29 голов и отдал 21 результативную передачу в 79 матчах за клуб.

«Сочи» был основан в июле 2018-го года. Спустя год команда смогла выйти в Российскую Премьер-лигу, а в сезон-2021/22 заняла второе место в турнирной таблице вслед за «Зенитом».