Бериша продлил контракт с «Ахматом»

«Ахмат» объявил о продлении контракта с полузащитником Бернардом Бершей до лета 2025 года.
«Желаем Бернарду ярких игр, побед и всего самого хорошего!» - написано в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Грозненский клуб купил вингера у махачкалинского «Анжи» в 2017 году» за 2,5 млн евро.
С этого момента полузащитник провел 126 матчей за новый клуб, в которых забил 16 мячей и отдал 14 голевых передач. За «Ахмат» Бериша сыграл больше игр, чем за другие свои команды в прошлом.
источник: ФК «Ахмат»