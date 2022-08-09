Широков - о возможном возвращении Гончаренко в «Урал»: У нас любят на грабли наступать

Бывший игрок сборной России Роман Широков оценил возможность возвращения в «Урал» на должность главного тренера белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Тренер возглавлял «Урал» в 2015-м году, однако ушел из команды на фоне скандала о договорном матче с «Тереком» (нынешний - «Ахмат»).

«Гончаренко сватают в «Урал»? Он уже там был, но недолго. Посмотрим. У нас любят на грабли наступать. «Урал» в том числе. Но всё возможно», — сказал Широков крупному российскому спортивному СМИ.

Прошлым клубом Гончаренко был «Краснодар». Под руководством специалиста команда провела 25 игр, одержала 11 побед, потерпела девять поражений и пять раз сыграла вничью.