Алексей Сафонов: «Торпедо» - возрастная команда, такой дом престарелых

Мы попросили футбольного агента Алексея Сафонова поделиться своими мыслями.

- Пишут, что «Торпедо» подумывает об увольнении Бородюка. Что вообще скажете про «Торпедо», почему команда выглядит так слабо?

- «Торпедо» - сверхвозрастная команда, такой дом престарелых. Из-за этого команде не хватает скорости. Поэтому основой вопрос: кто набирал этот состав? Если Бородюк – его прокол, если нет, ему таких игроков дали, тогда прокол селекционной службы.

- Так уж и дом престарелых?

- Посмотрите на состав. Лебеденко 1983 года рождения, Самсонов – 1989-го, Рязанцев – 1986-го, Смольников – 1988-го.