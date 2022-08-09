Кечинов предположил, из-за чего Юрана уволили с поста главного тренера «Химок»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Со стороны отставка Юрана из «Химок» выглядит странно. «Химки» удачно стартовали в РПЛ, результативно играли и показывали хороший футбол, создавали моменты. Очень зрелищно играли. Для меня это странновато. Думаю, что произошли какие-то разногласия между руководством и Сергеем Юраном.

Что касается возможной кандидатуры на пост главного тренера, Николай Писарев — опытный тренер, входит в тренерский штаб сборной России. Нормальная, достойная кандидатура», — сказал Кечинов крупному спортивному российскому СМИ.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

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