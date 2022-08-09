«Барселона» отдаст Нико Гонсалеса в аренду, чтобы сохранить Пьянича

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес будет отдан в аренду «Валенсии», сообщает испанская пресса.

По данным местных СМИ, «Барселона» благодаря экономии о зарплате Нико сможет сохранить у себя в команде Миралема Пьянича. Сам босниец готов скорректировать свой доход, чтобы остаться в составе сине-гранатовых.

Что касается Гонсалеса, ожидается, что «Барселона» продлит с ним контракт до 2025 года и в дальнейшем продаст его «Валенсии».

Нико является воспитанником «Барселоны». За основной состав каталонского клуба он сыграл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал такое же количество результативных передач.