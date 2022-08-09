Уткин резко отреагировал на слухи о приглашении Вяльбе в «Спартак»

Популярный российский комментатор и блогер Василий Уткин оценил возможность приглашения Елены Вяльбе в совет директоров московского «Спартака».

«Вяльбе в совете директоров «Спартака» — странная идея. Никакого смысла, кроме гуманитарного, тут не просматривается.

Представители лошадиных видов спорта стопроцентно не считают футболистов за спортсменов, потому что они — в их понимании — просто бездельники и не тренируются совсем, баловство одно; но при этом получают на порядок больше трудяг-циклистов всех дисциплин. Забавная инициатива, в общем», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Добавим, что с 2010 года Вяльбе занимает должность Президента федерации лыжных гонок России (ФЛГР). В мае 2018-го года специалист был переизбран на третий срок на безальтернативной основе.