Словенский нападающий Шешко перейдет из «Зальцбурга» в «Лейпциг»

«Лейпциг» объявил о покупке словенского нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко.

Форвард доиграет этот сезон в австрийской команде и присоединится к новому клубу 1 июля 2023 года. Контракт с «Лейпцигом» рассчитан до 2028 года.

Отметим, что Шешко перешел в «Зальцбург» в 2019 году после чего провел один сезон в аренде в другом австрийском клубе «Лиферинге».

За основную команду «Зальцбурга» 19-летний форвард сыграл 39 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал шесть голевых передач.