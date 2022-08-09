В «Химках» прокомментировали слухи об увольнении Юрана из-за отказа выпустить на поле Садыгова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию об увольнении Сергея Юрана из-за того, что сын главного инвестора клуба Илья Садыгов получал мало игрового времени.

«Связано ли с тем, что Юран не выпустил на поле в матче с «Ростовом» Садыгова? Никак не связано. У нас на поле выходят те, кто готов. Тренер принял структуру. Илья выходил в том чемпионате, в этом тоже, поэтому никак не связано. К сожалению, такие слухи ходят», — сказал Терюшков крупному спортивному СМИ России.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

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