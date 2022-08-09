Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Химки» подтвердили переговоры с Писаревым

Клуб уволил Юрана с поста главного тренера.
«Химки» подтвердили переговоры с Писаревым
09 августа 2022 15:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не стал скрывать, что основным кандидатом на пост главного тренера основной команды является Николай Писарев.

«С Николаем Писаревым идет разработка о том, что он примет «Химки». Думаю, что в течение дня-двух объявим о достигнутой договоренности.

Было несколько кандидатур на пост главного тренера «Химок». Нам бы не хотелось о них говорить. В приоритете был Писарев, который работал с молодежной сборной России, знаком и работал с рядом игроков «Химок», - сказал Терюшков российским спортивным СМИ.

Писарев в настоящий момент входит в тренерский штаб сборной России. Также он был главным тренером национальной команды по пляжному футболу, молодежной сборной России и «Урожая». Таким образом, «Химки» станут первым клубом 53-летнего специалиста на высшем уровне.

Подмосковная команда с 7 очками занимает седьмое место в российской премьер-лиге.

Это интересно:
Новичок ЦСКА Мойзес объяснил желание выучить русский язык
Хавбек перебрался в московский клуб из «Интернасьоналя» на правах аренды.
09.08.2022 15:43
Футбол
автор: Александр Бойченко
Гогниев не стал отвечать на вопрос об «Урале»
Клуб из Екатеринбурга ищет главного тренера.
09.08.2022 15:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Химки» подтвердили переговоры с Писаревым
«Химки» подтвердили переговоры с Писаревым
Клуб уволил Юрана с поста главного тренера.
09.08.2022 15:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Химках» прокомментировали слухи об увольнении Юрана из-за отказа выпустить на поле Садыгова
Специалист был отправлен в отставку после четырех туров РПЛ.
09.08.2022 14:51
Футбол
автор: Александр Бойченко
Словенский нападающий Шешко перейдет из «Зальцбурга» в «Лейпциг»
Словенский нападающий Шешко перейдет из «Зальцбурга» в «Лейпциг»
19-летний форвард сменит команду следующим летом.
09.08.2022 14:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Уткин резко отреагировал на слухи о приглашении Вяльбе в «Спартак»
Ранее появилась соответствующая информация.
09.08.2022 14:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Барселона» отдаст Нико Гонсалеса в аренду, чтобы сохранить Пьянича
«Барселона» отдаст Нико Гонсалеса в аренду, чтобы сохранить Пьянича
20-летний хавбек продолжит карьеру в «Валенсии».
09.08.2022 14:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кечинов предположил, из-за чего Юрана уволили с поста главного тренера «Химок»
После четырех туров подмосковная команда располагается на седьмом месте с семью очками.
09.08.2022 14:06
Футбол
автор: Александр Бойченко
Алексей Сафонов: «Торпедо» - возрастная команда, такой дом престарелых
«Химки» неожиданно уволили с поста главного тренера Сергея Юрана, и тут же появилась информация, что «Торпедо» подумывает об увольнении Александра Бородюка.
09.08.2022 13:57
Футбол
автор: Юрий Волохов
Широков - о возможном возвращении Гончаренко в «Урал»: У нас любят на грабли наступать
Ранее белорусский специалист возглавлял клуб из Екатеринбурга.
09.08.2022 13:43
Футбол
автор: Александр Бойченко
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Омск обошел СКА, Назаров по-прежнему без побед. Интрига «Лига Ставок Sochi Hockey Open» закрутилась
Центральным в четвертый игровой день на представительном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стал матч между СКА и «Авангардом».
Бело-голубые прервали свою черную «самарскую серию». Как «Динамо» победило «Крылья Советов» и догнало «Зенит»
В матче 4-го тура РПЛ в Самаре хозяева уступили динамовцам – 0:2.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика