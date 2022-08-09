«Химки» подтвердили переговоры с Писаревым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не стал скрывать, что основным кандидатом на пост главного тренера основной команды является Николай Писарев.

«С Николаем Писаревым идет разработка о том, что он примет «Химки». Думаю, что в течение дня-двух объявим о достигнутой договоренности.

Было несколько кандидатур на пост главного тренера «Химок». Нам бы не хотелось о них говорить. В приоритете был Писарев, который работал с молодежной сборной России, знаком и работал с рядом игроков «Химок», - сказал Терюшков российским спортивным СМИ.

Писарев в настоящий момент входит в тренерский штаб сборной России. Также он был главным тренером национальной команды по пляжному футболу, молодежной сборной России и «Урожая». Таким образом, «Химки» станут первым клубом 53-летнего специалиста на высшем уровне.

Подмосковная команда с 7 очками занимает седьмое место в российской премьер-лиге.