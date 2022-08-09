Гогниев не стал отвечать на вопрос об «Урале»

Российский тренер Спартак Гогниев ответил на вопрос о том, что он может возглавить «Урал».

«Я в «Урале»? Без комментариев», - приводит слова 41-летнего специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, после четырех туров екатеринбуржцы являются абсолютно худшей командой российской премьер-лиги, не набравшей ни одного очка. По данной причине был уволен Игорь Шалимов.

Гогниев в прошлом сезоне тренировал «Аланию», под его руководством клуб вышел в полуфинал Кубка России и занял шестое место в первом дивизионе.