Каррера уверен, что «Зенит» при Семаке попал бы в семерку лучших команд чемпионата Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил силу лидера российского футбола петербургского «Зенита».

«Я думаю, в Италии есть более сильные команды, чем «Зенит». Но уверен, что команда Семака была бы как минимум в топ-7 Серии А!» - приводит слова итальянского специалиста «РБ-Спорт».

Добавим, что после четырех туров российской премьер-лиги текущего сезона «Зенит» набрал восемь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

13 августа сине-бело-голубые примут на своем поле ЦСКА, занимающий с десятью очками первое место.