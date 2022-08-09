Гжегош Крыховяк: Как только УЕФА разрешил уйти в аренду, «Краснодар» сдался

Полузащитник «Краснодара» Гжегош Крыховяк, выступающий на правах аренды за «Аль-Шабаб», рассказал о деталях переговоров с «быками» после того, как ФИФА разрешил иностранным игрокам РПЛ подписать контракт с зарубежными клубами.

«Руководство Краснодара хотело, чтобы я остался, и даже не рассматривал другой вариант. Это очень осложняло ситуацию. Как только УЕФА дал зеленый свет варианту аренды, наши переговоры фактически закончились. «Краснодар» сдался. Я старался как можно скорее найти новый клуб, чтобы начать подготовку к сезону, так как последние месяцы были достаточно динамичными», — цитирует Крыховяка Sportowe Fakty.

Напомним, после зимней паузы поляк покинул команду и перешел на правах аренды в греческий АЕК, воспользовавшись предоставленным ФИФА правом выступающим в России легионерам приостанавливать свои контракты.

В минувшем сезоне игрок провел 14 матчей в составе «быков», в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.