Виктор Мозес: Я раздавлен полученной травмой. Сделаю все, чтобы вернуться быстрее

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после получения травмы в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Я раздавлен полученной травмой. Я сделаю все, чтобы восстановиться и набрать форму как можно быстрее, чтобы помочь команде.

Спасибо всем в клубе и спасибо болельщикам за поддержку. Я вернусь еще сильнее», — написал Мозес в соцсетях.

Напомним, у футболиста выявлено повреждение ахиллова сухожилия. Сначала Мозесу предстоит операция, восстановление после которой может занять до шести месяцев.

Защитник покинул поле на носилках на 32-й минуте матча четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак». После игры он передвигался уже на костылях.