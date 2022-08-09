«Театральная такая постановка». Мостовой - о возможном избрание Вяльбе в совет директоров «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном избрании Елены Вяльбе в состав совета директоров московского «Спартака».

«Ну, какая-то театральная такая постановка. Мы же говорим, что это все-таки совершенно другой вид спорта, это раз, во-вторых, это мужской вид спорта, хотя женщины сейчас тоже стали играть в футбол, но она уже немолода, поэтому все это выглядит комически», - приводит слова Мостового российское СМИ.

Напомним, в последнее время в прессе неоднократно появлялась информация о грядущих изменениях в составе руководства красно-белых. В частности, речь идет о том, что нынешний владелец клуба Леонид Федун продаст контрольный пакет акций «Лукойлу».