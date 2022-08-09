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Стала известна причина срыва аренды Миранчука в «Торино»

Полузащитник не смог перейти из «Аталанты» в другой клуб серии А.
09 августа 2022 17:46
автор: Александр Бойченко

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не смог перейти в «Торино» на правах аренды, так как клуб из Бергамо увеличил сумму обязательного выкупа хавбека.

Об этом сообщает одно из известных спортивных изданий России.

«Гасперини не блокировал переход Алексея. «Аталанта» хотела гарантировано получить 14 млн евро за Миранчука после окончания аренды, но у «Торино» нет возможности столько платить за Алексея. Сейчас у клуба финансовые проблемы, поэтому они вышли из переговоров», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук договорился о личном контракте с «Торино», куда он должен был перейти на правах аренды с опцией последующего выкупа, однако по информации ряда СМИ наставник бергамасков заблокировал этот трансфер.

Всего за неполные два года в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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