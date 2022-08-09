«Реал» огласил заявку на матч за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта»

В прошлом сезоне мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, а немецкий «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы. Теперь командам предстоит сыграть за Суперкубок УЕФА.
Встреча состоится 10 августа и пройдет в Хельсинки (Финляндия), а главным арбитром поединка выступит англичанин Майкл Оливер. За день до матча испанский гранд представил полную заявку на предстоящий поединок.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Антонио Рюдигер, Альваро Одриосола, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Дани Себальос, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоис, Мариано Диас.