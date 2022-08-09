Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бруно Фукс вернулся к общей группе ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Встреча состоится 13 августа и начнется в 17:00 мск.
09 августа 2022 18:29
автор: Александр Бойченко

Защитник ЦСКА Бруно Фукс провел первую тренировку в общей группе армейцев после травмы.

«Бруно Фукс присоединился к общей группе и вместе с командой готовится к матчу с «Зенитом», — таким сообщением сопроводила пресс-служба ЦСКА фото бразильца с тренировки.

Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020-го года. С тех пор он провел за красно-синих 11 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

ЦСКА проведет матч с «Зенитом» 13 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Перед игрой подопечные Владимира Федотова возглавляют турнирную таблицу с десятью очками, в активе сине-бело-голубых шестая позиция и восемь баллов.

источник: ПФК ЦСКА
Это интересно:
Бышовец - об отставке Юрана: В «Химках» такие явления уже становятся обыденными
Специалист возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ.
09.08.2022 18:48
Футбол
Источник: ЦСКА не смог договориться о переходе защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы
Уругвайский клуб не устроило финальное предложение.
09.08.2022 18:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Салихова поддержала Мозеса после полученной травмы: Украшение РПЛ
После матча с «Уралом» медики диагностировали у 31-летнего футболиста повреждение ахиллова сухожилия.
09.08.2022 18:31
Футбол
Бруно Фукс вернулся к общей группе ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
Встреча состоится 13 августа и начнется в 17:00 мск.
09.08.2022 18:29
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Реал» огласил заявку на матч за Суперкубок УЕФА против «Айнтрахта»
Встреча состоится 10 августа.
09.08.2022 18:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Газизов спокойно отнесся к увольнению Юрана из «Химок»
Специалист возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ.
09.08.2022 17:53
Футбол
Стала известна причина срыва аренды Миранчука в «Торино»
Полузащитник не смог перейти из «Аталанты» в другой клуб серии А.
09.08.2022 17:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Театральная такая постановка». Мостовой - о возможном избрание Вяльбе в совет директоров «Спартака»
В руководстве красно-белых назрели серьезные перемены.
09.08.2022 17:42
Футбол
Форвард «Краснодара» Кордоба готов перейти в «Кельн»
Колумбиец решил вернуться в Бундеслигу.
09.08.2022 17:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой назвал цирком ситуацию с увольнением Юрана из «Химок»
Специалист возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ.
09.08.2022 17:24
Футбол
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Омск обошел СКА, Назаров по-прежнему без побед. Интрига «Лига Ставок Sochi Hockey Open» закрутилась
Центральным в четвертый игровой день на представительном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стал матч между СКА и «Авангардом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика