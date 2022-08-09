Бруно Фукс вернулся к общей группе ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс провел первую тренировку в общей группе армейцев после травмы.

«Бруно Фукс присоединился к общей группе и вместе с командой готовится к матчу с «Зенитом», — таким сообщением сопроводила пресс-служба ЦСКА фото бразильца с тренировки.

Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020-го года. С тех пор он провел за красно-синих 11 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

ЦСКА проведет матч с «Зенитом» 13 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Перед игрой подопечные Владимира Федотова возглавляют турнирную таблицу с десятью очками, в активе сине-бело-голубых шестая позиция и восемь баллов.