Салихова поддержала Мозеса после полученной травмы: Украшение РПЛ

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, обратилась к нигерийскому полузащитнику красно-белых Виктору Мозесу, получившему тяжелую травму.

«Мозес - один из сильнейших футболистов «Спартака» за последние годы, украшение для РПЛ. Он уже вписал свое имя в историю клуба. Возвращайся скорее, тебя все очень ждут», - приводит слова Заремы российское спортивное СМИ.

Напомним, что нигериец получил травму в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0). Медики диагностировали у 31-летнего футболиста повреждение ахиллова сухожилия. Мозесу потребуется операция. На восстановление нигерийца уйдет около шести месяцев.

Добавим, что в новом сезоне Мозес принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч.