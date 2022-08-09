«Торино» арендует Влашича у «Вест Хэма»

Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, в настоящее время являющийся игроком «Вест Хэма», близок к переходу в «Торино» на правах аренды. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «быки» арендуют футболиста за 1 млн евро и смогут выкупить его по окончании аренды за 15 млн евро. Сам Влашич заключит с «Торино» контракт по схеме «1+4».

Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В прошлом сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.