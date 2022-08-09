Адриен Рабьо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, французский футболист близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что английский клуб провел переговоры с его мамой, Вероникой, которая также является агентом.

Ранее сообщалось, что английский гранд уже согласовал условия сделки с клубом из Италии – переход хавбека обойдется «красным дьяволам» в 15 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Серии А Рабьо провел 32 матча и отдал 2 голевых паса.