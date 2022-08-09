Бруно Фукс: Скоро я вернусь, чтобы помочь ЦСКА стать чемпионом России

Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился эмоциями после возвращения в общую группу красно-синих накануне матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Здоровье? Все отлично. Мне уже не терпится вернуться на поле и помочь ЦСКА стать чемпионом России. Скоро я вернусь, чтобы вместе с командой достичь поставленных целей», — заявил Фукс РБ Спорт.

Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020-го года. С тех пор он провел за красно-синих 11 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

ЦСКА проведет матч с «Зенитом» 13 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Перед игрой подопечные Владимира Федотова возглавляют турнирную таблицу с десятью очками, в активе сине-бело-голубых шестая позиция и восемь баллов.