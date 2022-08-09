Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вернер попрощался с «Челси»: С нетерпением жду возвращения на «Стэмфорд Бридж»

Нападающий сборной Германии возвращается в «Лейпциг».
09 августа 2022 19:38
автор: Александр Бойченко

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер опубликовал прощальное письмо после ухода из лондонского «Челси».

«Сегодня мой путь в «Челси» заканчивается. Я невероятно благодарен за время, проведенное в этом особенном клубе.

Я чувствовал так много любви и поддержки за последние два года, и я никогда не забуду вашу поддержку в хорошие и трудные времена!

Вместе мы взяли такие трофеи, как Лигу чемпионов. И я всегда буду помнить песню, которую вы написали и пели для меня.

С нетерпением жду, надеюсь, однажды снова сыграю на «Стэмфорд Бридж», — написал Вернер в социальных сетях.

Напомним, что Вернер перебрался в «Челси» в летом 2020 года за 53 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб премьер-лиги 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

В свою очередь, в «РБ Лейпциг» нападающий перешел в июле 2016-го из «Штутгарта» за 22,2 миллиона евро. За четыре года в составе «Красных быков» нападающий провел 158 встреч, забил 93 гола и сделал 40 результативных передач.

Это интересно:
«Я понял, что пришло время изменить амбиции». Бензема - о перезагрузке в карьере после ухода Роналду
Карим является лидером мадридского клуба.
09.08.2022 20:20
Футбол
автор: Александр Бойченко
Карло Анчелотти - о Суперкубке УЕФА: Добиться победы над «Айнтрахтом» будет очень сложно
Встреча состоится 10 августа в Хельсинки (Финляндия).
09.08.2022 20:12
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тренер «Сочи» Бородин высказался о fan-ID: Закон принимали недалекие люди
Система запущена в тестовом режиме на части российских стадионов.
09.08.2022 20:12
Футбол
Вернер официально вернулся в «Лейпциг»
Нападающий был куплен у «Челси».
09.08.2022 19:53
Футбол
Агент Кофрие отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»
Менеджер бельгийца расставил все точки над «i».
09.08.2022 19:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Вернер попрощался с «Челси»: С нетерпением жду возвращения на «Стэмфорд Бридж»
Нападающий сборной Германии возвращается в «Лейпциг».
09.08.2022 19:38
Футбол
автор: Александр Бойченко
Бруно Фукс: Скоро я вернусь, чтобы помочь ЦСКА стать чемпионом России
Ранее бразилец вернулся в общую группу армейцев.
09.08.2022 19:13
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Торино» арендует Влашича у «Вест Хэма»
Туринский клуб будет иметь право выкупа.
09.08.2022 19:09
Футбол
Адриен Рабьо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
По данным СМИ, сумма трансфера составит 15 млн евро.
09.08.2022 19:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бышовец - об отставке Юрана: В «Химках» такие явления уже становятся обыденными
Специалист возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ.
09.08.2022 18:48
Футбол
«Дело» Валиевой, операция Косторной и обнуление российских квот на ЧМ. Что происходит в фигурном катании
Обзор последних событий в мире фигурного катания.
Кому Левандовски, кому Fan ID. Обзор футбольных мемов
Новости футболу в картинках и видосиках.
Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера
Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.
Рекорд трассы и досрочное чемпионство! Как прошел этап Motoring в Подмосковье
Состоявшийся в минувшие выходные на трассе Moscow Raceway четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам был расцвечен яркими событиями и острой борьбой на дистанции.
Все против Слуцкого: и удаления, и штанги, и даже голы «ножницами»! Как «Рубин» упустил победу в Эль-Татарико
Главный фаворит турнира дважды выходил вперед, но не смог выиграть у земляков из «Нефтехимика» (2:2).
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Омск обошел СКА, Назаров по-прежнему без побед. Интрига «Лига Ставок Sochi Hockey Open» закрутилась
Центральным в четвертый игровой день на представительном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стал матч между СКА и «Авангардом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика