Вернер попрощался с «Челси»: С нетерпением жду возвращения на «Стэмфорд Бридж»

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер опубликовал прощальное письмо после ухода из лондонского «Челси».

«Сегодня мой путь в «Челси» заканчивается. Я невероятно благодарен за время, проведенное в этом особенном клубе.

Я чувствовал так много любви и поддержки за последние два года, и я никогда не забуду вашу поддержку в хорошие и трудные времена!

Вместе мы взяли такие трофеи, как Лигу чемпионов. И я всегда буду помнить песню, которую вы написали и пели для меня.

С нетерпением жду, надеюсь, однажды снова сыграю на «Стэмфорд Бридж», — написал Вернер в социальных сетях.

Напомним, что Вернер перебрался в «Челси» в летом 2020 года за 53 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб премьер-лиги 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

В свою очередь, в «РБ Лейпциг» нападающий перешел в июле 2016-го из «Штутгарта» за 22,2 миллиона евро. За четыре года в составе «Красных быков» нападающий провел 158 встреч, забил 93 гола и сделал 40 результативных передач.