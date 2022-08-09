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Карло Анчелотти - о Суперкубке УЕФА: Добиться победы над «Айнтрахтом» будет очень сложно

Встреча состоится 10 августа в Хельсинки (Финляндия).
09 августа 2022 20:12
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом» (Франкфурт-на-Майне).

«Я смотрел игру «Айнтрахта» против «Баварии». Они заслужили победу в Лиге Европы, они сделали это против очень сильных клубов. Это динамичная команда, которую мы хорошо знаем. Чтобы победить, нужно бороться, хорошо играть. Мы должны это сделать.

Мы сделаем все возможное. Если мы хотим выиграть все соревнования, мы постараемся. Не знаю, выиграем ли мы этот матч, потому что добиться этого будет сложно. Но наша команда хороша, и я уверен в себе. Мы будем соревноваться и бороться», — передает слова Анчелотти Marca.

Добавим, что матч состоится 10 августа в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе.

источник: Marca
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