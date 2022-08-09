Тренер «Сочи» Бородин высказался о fan-ID: Закон принимали недалекие люди

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскритиковал введение системы fan-ID на российских аренах.

«Сейчас прекрасная возможность смягчить этот закон. Зачем для детей fan-ID? Условно: пришла мама с сыном, приведя со двора мальчика или там племянника. Никого не пустят - нужна справка. Мне кажется, закон принимали недалекие люди», - приводит слова специалиста российское СМИ.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.