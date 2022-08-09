«Я понял, что пришло время изменить амбиции». Бензема - о перезагрузке в карьере после ухода Роналду

Нападающий сборной Франции и «Реала» Карим Бензема рассказал, как ему удалось совершить перезагрузку в стане «сливочных» после ухода португальца Криштиану Роналду из клуба.

«После ухода Криштиану я забил много голов, с ним на поле отдал больше результативных передач, он мне очень помог. Я знал, что могу добиться большего, и когда он ушел, я понял, что пришло время изменить свою игру и свои амбиции, и я сделал это», - сказал Бензема на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА.

На счету 34-летнего капитана «Реала» 602 проведенных матча за клуб, 320 голов и 159 результативных передач. В списке лучших бомбардиров клуба француз уступает лишь Раулю (321) и Криштиану Роналду (444).