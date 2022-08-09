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«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер Милинковича-Савича

Английский клуб готов заплатить 68 млн евро.
09 августа 2022 20:30

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с трансфером сербского хавбека за 68 миллионов евро.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 292 матча, забил 57 голов и отдал 51 результативную передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Генка» и «Войводины». За сборную Сербии он отыграл 30 встреч (5 голов).

источник: Manchester Evening News
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