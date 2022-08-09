Кечинов - о fan-ID: Если болельщик против этого, то для чего это навязывать?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов раскритиковал введение системы fan-ID на российских аренах.

«Если болельщик против этого, то для чего это навязывать? Давно говорил, что я против этого. Раз болельщики бойкотируют, то зачем навязывать? Значит, надо отказаться, сделать так, чтобы болельщику было комфортно», - приводит слова Кечинова российское спортивное СМИ.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.