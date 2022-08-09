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Трапп - о матче против «Реала»: Мы готовы к тому, что против нас будут играть качественные игроки

Встреча пройдет 10 августа.
09 августа 2022 20:58
автор: Александр Бойченко

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Реала».

«Конечно, у меня бабочки в животе, потому что я с нетерпением жду матча за Суперкубок против «Реала». Моя работа — отбивать мячи, в этом плане ничего не изменилось. Я понимаю, что напротив будут очень качественные игроки – Винисиус, Бензема – но мы к этому готовы.

Мы играем против одной из лучших, если не лучшей команды Европы. Но у нас есть и качества, и мы не зря получили эту возможность, мы ее заработали в прошлом сезоне», — цитирует Траппа пресс-служба УЕФА.

Добавим, что матч состоится 10 августа в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе.

источник: UEFA (УЕФА)
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