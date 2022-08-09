Губерниев считает, что «Спартаку» нужно довериться Абаскалю

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» должен довериться Гильермо Абаскалю.

«Для того, чтобы «Спартаку» остаться в гонке за лидерство, в первую очередь нужно доверять Абаскалю. Оказалось, что он специалист думающий и, видимо, неплохой», - приводит слова Губерниева «Метарейтинг».

Напомним, после четырех туров красно-белые делят лидерство в турнирной таблице с ЦСКА, набрав десять очков. ПРи этом «Спартак» одержал три победы подряд.

В пятом туре команда Абаскаля на своем поле примет «Сочи». Матч пройдет 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.