Бывший полузащитник «Краснодара» Вильена продолжит карьеру в Серии А

Экс-игрок «Краснодара» Тонни де Вильена, сейчас являющийся игроком «Эспаньола», продолжит карьеру в Серии А. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, 27-летний нидерландец перейдет в «Салернитану». Это будет аренда с правом последующего выкупа за 3,5 млн евро. Вильена заключит с «Салернитаной» контракт по схеме «1+3».

Напомним, Вильена выступал за «Краснодар» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

С января по май хавбек защищал цвета «Эспаньола» на правах аренды – на его счету один гол и один ассист в 17 встречах за каталонцев.