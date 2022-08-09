«Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по поводу перехода Миранчука

«Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» на предмет возможного перехода российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Ранее клубы обсуждали аренду футболиста с последующим правом выкупа, но «Торино» вышел из переговоров, поскольку «Аталанта» затребовала за выкуп Миранчука 14 млн евро.
Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. Всего за клуб он отыграл 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024-го.