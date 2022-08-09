Лахиялов - об отставке Юрана: В России руководители не любят, когда им не кланяются

Бывший полузащитник «Анжи» Шамиль Лахиялов отреагировал на увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Как раз характер тренера, который не всегда идет на компромисс, может послужить причиной отставки. В России руководители не любят, когда им не кланяются», - приводит слова экс-игрока российское спортивное СМИ.

Напомним, Юран возглавил команду по ходу сезона 2021/22 и помог ей сохранить прописку в РПЛ. После четырех туров текущего первенства «Химки» с семью очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что Юрана может сменить на посту наставника подмосковного клуба Николай Писарев..