«Ференцварош» Черчесова уступил «Карабаху» и не смог пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Венгерский «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, на своем поле уступил «Карабаху» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу азербайджанского клуба.
В составе победителей дубль оформил Ибрахима Ваджи (54-я и 78-я минуты). Также один мяч в свой актив записал Абделла Зубир (7-я).
Хозяева ответили забитым голом в исполнении Адама Траоре (86-я).
Напомним, в первой игре команды разошлись миром - 1:1.
Таким образом, по сумме двух матчей в раунд плей-офф ЛЧ вышел «Карабах», где встретится с чешской «Викторией Пльзень».
источник: «Советский спорт»