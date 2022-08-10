«Монако» с Головиным в составе уступил ПСВ и не смог выйти в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Французский «Монако» на выезде уступил нидерландскому ПСВ в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 ДВ в пользу клуба из Эйндховена.
В составе монегасков отличились Гильермо Марипан (58-я минута) и Виссам Бен Йеддер (70-я). Хозяева ответили забитыми голами в исполнении Джоуи Вермана (21-я) и Эрик Гутьерреса (89-я).
В дополнительное время победу ПСВ принес Люк Де Йонг (109-я).
Отметим, что российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле 57 минут, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что в первой игре команды разошлись миром - 1:1.
Таким образом, ПСВ по сумме двух матчей пробился в раунд плей-офф ЛЧ, где сыграет с «Рейнджерс».
источник: «Советский спорт»