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«Марсель» анонсировал подписание контракта с Алексисом Санчесом

Ранее форвард договорился о расторжении соглашения с миланским «Интером».
09 августа 2022 23:35

Пресс-служба «Марселя» анонсировала подписание контракта с нападающим Алексисом Санчесом.

Отмечается, что чилиец перейдет в новый клуб после того, как тот успешно пройдет медосмотр.

Футболист присоединится к «Марселю» на правах свободного агента, так как ранее договорился с «Интером» о расторжении соглашения.

Чилийский нападающий выступал за «Интер» с 2019 года. С тех пор форвард провел за «нерадзурри» 108 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.

Рыночная стоимость 33-летнего составляет 3,50 миллионов евро.

источник: ФК «Марсель»
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