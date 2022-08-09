«Марсель» анонсировал подписание контракта с Алексисом Санчесом

Пресс-служба «Марселя» анонсировала подписание контракта с нападающим Алексисом Санчесом.

Отмечается, что чилиец перейдет в новый клуб после того, как тот успешно пройдет медосмотр.

Футболист присоединится к «Марселю» на правах свободного агента, так как ранее договорился с «Интером» о расторжении соглашения.

Чилийский нападающий выступал за «Интер» с 2019 года. С тех пор форвард провел за «нерадзурри» 108 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.

Рыночная стоимость 33-летнего составляет 3,50 миллионов евро.