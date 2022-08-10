Стало известно, когда «Барселона» подпишет контракт с Алонсо

Стало известно, когда «Барселона» заключит контракт с защитником «Челси» Маркоса Алонсо.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка по трансферу 31-летнего футболиста будет завершена после того, как испанский клуб зарегистрирует всех новичков. Между «Барселоной» «Челси» есть принципиальное соглашение о переходе Алонсо.

Отмечается, что испанец подпишет соглашение до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

Добавим, что Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года, с этого момента он провел за «синих» 211 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 23 голевые передачи.

Вместе с «Челси» Алонсо выиграл шесть трофеев, включая победы в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов.Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.