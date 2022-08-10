Новичок дортмундской «Боруссии» Антони Модест: Теперь я могу играть в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Антони Модест дал комментарий после перехода в новую команду.

Напомним, что «шмели» заплатили «Кельну» за 34-летнего форварда 5 млн евро.

«Для меня переход не был сюрпризом, потому что почти каждый год появлялись слухи об интересе «Боруссии». Наконец-то это правда, когда мне уже 34. Нет ничего невозможного. Теперь я могу играть в Лиге чемпионов. Я должен был сделать этот шаг. Я, конечно, думал над решением, но другого такого шанса у меня не будет. Я должен был пойти на это», - приводит слова форварда немецкие СМИ.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Германии Модест забил 20 мячей и отдал четыре голевых передачи в 32 играх. Также на счету француза три мяча в трех матчах Кубка страны.