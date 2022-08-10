Левандовски не хочет сыграть с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался относительно предстоящей жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что 20 июля 33-летний футболист официально перешел из «Баварии» в каталонскую команду. »Барселона» заплатила за трансфер 45 миллионов евро + пять миллионов в качестве бонусов.

«Не хотел бы встретиться с «Баварией» на групповой стадии. Еще слишком рано. Для меня это было бы странное чувство. Мое желание: пожалуйста, только не шарик с «Баварией»», – цитируют Левандовски немецкие СМИ.

Добавим, что поляк выступал за «Баварию» с июля 2014 года. Всего в составе клуба он отыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Вместе с мюнхенцами футболист стал восьмикратным чемпионом Германии, а также обладателем Лиги чемпионов.