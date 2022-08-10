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Станислав Черчесов: Мне нужно обдумать произошедшее

«Ференцварош» проиграл «Карабаху» и не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
10 августа 2022 10:25
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался после поражения его команды в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов от «Карабаха» (1:3).

По сумме двух игр в раунд плей-офф ЛЧ вышел «Карабах», где встретится с чешской «Викторией Пльзень».

«Теоретически мы были готовы ко всему, к сожалению, на практике этого не произошло. Похожая ситуация была и со «Слованом», в этот раз мы снова не очень хорошо вошли в игру. Не думаю, что нужно ругать кого-то отдельно. Наша оборона оставляла команду в игре, но мы совершали много ненужных передач, которые давали шансы атаке соперника. Сегодня мы проиграли квалификацию. Как тренер я должен без эмоций обдумать произошедшее. Мы поговорили с ребятами после матча, но надо спокойно проанализировать увиденное, так как у нас есть другие задачи. После поражения критика в мой адрес или команды справедлива, это работа журналистов, но моя работа не в том, чтобы критиковать игроков, а в том, чтобы правильно их подготовить. Мне как главному тренеру тоже нужно разобраться, чего не хватило в матче с «Карабахом». Так что мы не останавливаемся!», - приводит слова российского специалиста пресс-служба клуба.

«Ференцварош» выбыл в финальный раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с ирландским клубом «Шэмрок Роверс». Первая игра между командами пройдет 18 августа в Будапеште.

источник: ФК «Ференцварош»
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