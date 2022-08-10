Влашич согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Торино»

«Торино» завершает сделку по трансферу хавбека «Вест Хэма» Николы Влашича.

Как сообщает журналист Николо Скира, скоро 24-летний футболист пройдет медобследование. Отмечается, что Влашич ради перехода согласился на понижение зарплаты на 500 тысяч евро. «Торино» арендует хорвата на сезон с опцией выкупа за пятнадцать миллионов евро.

Напомним, что экс-игрок ЦСКА подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В прошлом сезоне АПЛ Влашич провел 19 матчей, в которых забил один гол.