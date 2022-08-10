Главный тренер «Торпедо» Бородюк ничего не слышал о своей отставке

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк пошутил в ответе на вопрос о своей отставке из-за неудовлетворительных результатов.
На данной момент черно-белые находятся на предпоследнем месте в российской премьер-лиге.
«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете так и написать. Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать», - сказал наставник федеральному информационному агентству.
Ранее в СМИ появились фамилии кандидатов на пост главного тренера «Торпедо».