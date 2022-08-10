Хачатурянц отказался комментировать слухи о причастности к уходу Юрана из «Химок»

Экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на слухи о том, что требовал убрать главного тренера «Химок» Сергея Юрана из клуба.

Ранее появилась информация о том, что специалист мог быть уволен за организацию договорного матча. Об этом сообщал журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Инсайдер сообщает, что Юран предлагал «Ростову» «сдать» домашнюю игру «Химкам» в 29-м туре российской премьер-лиги предыдущего сезона. Взамен Экс-наставник подмосковного клуба якобы «предлагал» 6 очков в текущем чемпионате страны.

В СМИ сообщили, что после этого Хачатурянц якобы потребовал убрать Юрана и всех причастных к этому из «Химок».

«Без комментариев», - цитирует функционера российское агентство.

Добавим, что сменить Юрана в «Химках» может Николай Писарев.